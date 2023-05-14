رئيسي يهنيء المنتخب الإيراني لرفع الاثقال ببطولة آسيا

العالم - إيران

وأعرب الرئيس رئيسي في برقية التهنئة عن أمله بأن يشهد الشعب الإيراني المسلم المزيد من الانتصارات التي يحققها أبناءه في مختلف المجالات الرياضية.

وجاء في بيان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي:

بسم الله الرحمن الرحیم

أقدم التهاني إلى الشعب الإيراني بمناسبة الفوز المقتدر لرياضيينا في بطولة آسيا لرفع الأثقال التي جرت في كوريا الجنوبية والتي أظهرت قوة أبناءنا مرة أخرى في القارة العريقة.

وحيا رئيس السلطة التنفيذية في إيران هؤلاء الأبطال ومدربيهم والمسؤولين في الحقل الرياضي الذين أدت جهودهم الجبارة إلى إدخال السرور في قلوب أبناء الشعب الإيراني المسلم.