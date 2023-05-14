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الانتخابات الترکية.. نسبة مشارکة غيرمسبوقة في العاصمة

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة الترکية انقرة مشارکة واسعة في الانتخابات الرئاسية والنيابية.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان نسبة المشارکة في الانتخابات هذا العام کانت عالية جداً واختلفت عن سابقاتها.

وادلی مرشح المعارضة کمال کليتشدار أوغلو بصوته في مدرسة الارجنتين بأنقرة رافقه رئيس بلدية انقرة منصور يافاش.

وتعد هذه من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدى 100 عام.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام المواطنين الأتراك الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي (5:00 بتوقيت غرينتش).

وأدلى الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 81 ولاية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائبًا.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.

ويتنافس على منصب الرئاسة: الرئيس التركي مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية وأخيرة بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، ومرشح تحالف الأمة وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان.

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