شاهد بالفيديو.. غزة ومعاناة ما بعد الدمار

العالم - مراسلون

سكنت اصوات الصواريخ وعلا صوت الوجع وأصبحت طفلة فلسطينية مشردة مع عائلتها بلا مأوى كما هو الحال لـ500 عائلة فلسطينية، تعمد الاحتلال تدمير منازلهم في سياسة عقاب جماعي لاهل غزة.

خمسة ايام من العدوان تكبد فيها قطاع غزة خسائر انسانية واقتصادية بالملايين، فقد تعرضت ثلاث مؤسسات صحية للتدمير الجزئي بينما فتح الاحتلال معبر كرم ابو سالم التجاري لادخال شحنات الاغذية والوقود.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة:"تضررت منشآت صحية خلال العدوان الاسرائيلي نتيجة استهداف المناطق المجاورة لهذه المنشآت منها مرکز "جيزان النجار" الصحي جنوب قطاع غزة ومنها کذلک مستشفی شهداء الاقصی وسط قطاع غزة".

وقال مدير مرکز حشد لحقوق الانسان صلاح عبدالعاطي:"أدی قصف قوات الاحتلال والطائرات الحربية لتدمير 26 منزل، تدميراً کلياً وأکثر من 500 شقة سکنية تعرضت الی أضرار کلية وجزئية اضافة الی تعرض المنشآت الاقتصادية والخدمية والقطاع الزراعي لأضرار وبلغت الاضرار التي أصابت الاقتصاد الفلسطيني نتيجة أيام الاغلاق قرابة 13 مليون دلار کل يوم اضافة الی اضرار لحقت بالقطاع الزراعي في حصيلة اولية 3 مليون دولار".

ما دخل عبر المعابر هو اغاثة عاجلة لغزة اما الحاجة الاهم الان هو فتح السبل لبدء اعمار ما دمره الاحتلال.

في قطاع غزة، عدوان تلو الاخر، دمرت فيه البنية التحتية والمنشآت ومازالت هناک بيوت لم تعمر بعد الاعتداءات الاسرائيلية السابقة ليضاف دمار العدوان الجديد الی سجلات إعمار يعيقها الحصار.