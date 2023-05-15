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استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في مخيم عسكر شرقي نابلس 

استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في مخيم عسكر شرقي نابلس 
الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

استشهد شاب، وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر، شرق نابلس.

العالم - فلسطين

وحسب وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، وأن احدهما استشهد في وقت لاحق متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مدنية نابلس من عدة محاور، واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.

وبارتقاء الشاب في مخيم عسكر، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 152 شهيداً، بينهم 33 شهيدا في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

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