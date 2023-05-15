المغرب العربي وأحداث الأسبوع

العالم – المغاربية

موريتانيا

شهدت موريتانيا انتخابات تشريعية وبلدية سالبقة لأوانها وسط تنافس خمسة وعشرين حزبا.. هذا الاستحقاق نظم بموجب اتفاق بين جميع الاحزاب من الموالات والمعارضة التي تعلق رهاناتها على النتائج لرسم ملامح المشهد السياسي خاصة أن هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للحكم عام 2019.

الجزائر

لا يختلف اثنان في الدور الكبير الذي لعبته الجزائر في عودة دمشق الى الحضن العربي لتستعيد مقعدها الطبيعي في جامعة الدول العربية، ما أعاد الى الواجهة جهود الجزائر التي شددت دوما على موقفها الداعم لسوريا وهذا ما تبلور في المكالمة الهاتفية بين الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره السوري بشار الأسد والتي حملت دلالات قوية بشأن مواقف وجهود جزائرية ودورها المحوري في هندسة قرار عودة سوريا.

تونس

تصدر واجهة الاحداث في تونس استهدف كنيس الغريبة في جزيرة جربة السياحية وسط تساؤلات عن خلفيات ذلك وتداعياته ولا سيما انه جاء بالتزامن مع الانتهاكات المتواصلة لكيان الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية. علما أن الهجوم ليس الأول من نوعه بل سبقه هجوم تفجيري في العام 2002 .

ليبيا

هل تنجح لجنة ستة زائد ستة في انجاز القوانين الانتخابية في ليبيا؟ يتصدر هذا التساؤل واجهة المشهد السياسي الليبي بعد أن عقدت لجنة ستة زائد ستة اجتماعا جديدا من دون نتائج في حسين يتحدث سياسيون عن عقبات وتحديات تواجه عمل هذه اللجنة المشكلة مجلسي النواب والدولة.

المغرب

مازالت مساعي وزارة الصحة تتجه نحو طي خلافها مع نقابات الصيادلة لاحتواء جو التوتر الذي ساد المشهد في الايام الاخيرة بعد ان اضربت عن الخدمة كل صيدليات المغرب 24 ساعة، في حين خرج حزب العدالة والتنمية المعارض عن صمته داعيا كل الصيادلة الى التحزب ودخول عالم السياسة صونا لوضعهم.

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