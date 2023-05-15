مسيرة لمناسبة ذكرى النكبة في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

العالم_لبنان

وتقدم المشاركين أمين سر حركة فتـح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا اللواء ماهر شبايطة، قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني العميد أبو أشرف العرموشي، مسؤول دائرة الشباب في سفارة دولة فلسطين في لبنان مصطفى حمادي، أمين سر المكتب الطلابي الحركي - إقليم لبنان نزيه شما، ممثل قائد منطقة صور التنظيمية والعسكرية اللواء توفيق عبدالله، أمين سر اللجان الشعبية في منطقة صيدا عبد أبو صلاح، وفاعليات.

وجابت المسيرة في شوارع المخيم، وأكدت الشعارات تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقهِ المشروعة بالعودة والحرية.

يحيى الفلسطينيون في 15 مايو من كل عام، ذكرى النكبة، يقوم الفلسطينيون، بمناسبة هذا اليوم، بتنظيم فعاليات وتظاهرات في الأراضي المحتلة وفي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية وفي كل أنحاء العالم .