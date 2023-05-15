الجيش الأوكراني يعلن 'أول نجاح' لهجومه في محيط باخموت

العالم - خاص بالعالم

وفي وقت سابق الأحد، قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، إن القوات الأوكرانية تواصل تقدمها في باخموت رغم كل الصعوبات.

في سياق متصل، كشفت صحيفة أميركية أن المخابرات الأوكرانية رفضت عرضا تقدم به يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر التي تقود منذ شهور أشرس المعارك بمدينة باخموت.

وذكرت واشنطن بوست نقلا عما قالت عنه إنها وثائق مخابرات أميركية مسرّبة، أن بريغوجين عرض مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، الكشف عن مواقع القوات الروسية للحكومة الأوكرانية في حال انسحبت من مناطق محيطة بباخموت.

وقالت هذه الصحيفة الأميركية إن عرض بريغوجين جاء من خلال اتصالاته بجهاز المخابرات الأوكراني، وأضافت أن أوكرانيا رفضت العرض.

يأتي هذا في وقت تترقب فيه موسكو الهجوم الأوكراني المضاد، وفي ظل مطالبات متكررة من زعيم فاغنر بتزويد مقاتليه في باخموت بالذخيرة.

وكان قائد فاغنر قد هدد بسحب قواته من باخموت في العاشر من الشهر الجاري، إذا لم تمدّهم وزارة الدفاع الروسية بما يحتاجونه من الذخيرة، موجها كلمات نابية لقيادات وزارة الدفاع في بلاده.

في غضون ذلك، أعلنت باريس اليوم عن تقديم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة للجيش الأوكراني إلى جانب تدريب الجنود على استخدامها، وذلك في أعقاب لقاء الرئيس إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر الإليزيه.

وفي بيان مشترك صادر عن الرئيسين، دعا ماكرون وزيلينسكي أيضا إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وضمن هذه الجولة الأوروبية، وصل زيلينسكي إلى بريطانيا اليوم، ليلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن.

وتأكيدا لوعود مسبقة، أعلنت بريطانيا اليوم أنها ستسلم أوكرانيا قريبا مئات الصواريخ المضادة للطائرات والمسيرات الهجومية.