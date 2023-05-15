الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣
٠٢:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

الجيش الأوكراني يعلن 'أول نجاح' لهجومه في محيط باخموت

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الأوكراني اليوم عما أسماه 'أول نجاح' لهجومه في محيط مدينة باخموت، حيث قال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي أن تقدم قواته في منطقة باخموت هو أول نجاح في الهجوم الرامي منذ الصيف الماضي إلى استعادة المدينة التي تسيطر القوات الروسية على القسم الأكبر منها، بحسب ما نقلت عنه وزارة الدفاع.

العالم - خاص بالعالم

وفي وقت سابق الأحد، قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، إن القوات الأوكرانية تواصل تقدمها في باخموت رغم كل الصعوبات.

في سياق متصل، كشفت صحيفة أميركية أن المخابرات الأوكرانية رفضت عرضا تقدم به يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر التي تقود منذ شهور أشرس المعارك بمدينة باخموت.

وذكرت واشنطن بوست نقلا عما قالت عنه إنها وثائق مخابرات أميركية مسرّبة، أن بريغوجين عرض مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، الكشف عن مواقع القوات الروسية للحكومة الأوكرانية في حال انسحبت من مناطق محيطة بباخموت.

وقالت هذه الصحيفة الأميركية إن عرض بريغوجين جاء من خلال اتصالاته بجهاز المخابرات الأوكراني، وأضافت أن أوكرانيا رفضت العرض.

يأتي هذا في وقت تترقب فيه موسكو الهجوم الأوكراني المضاد، وفي ظل مطالبات متكررة من زعيم فاغنر بتزويد مقاتليه في باخموت بالذخيرة.

وكان قائد فاغنر قد هدد بسحب قواته من باخموت في العاشر من الشهر الجاري، إذا لم تمدّهم وزارة الدفاع الروسية بما يحتاجونه من الذخيرة، موجها كلمات نابية لقيادات وزارة الدفاع في بلاده.

في غضون ذلك، أعلنت باريس اليوم عن تقديم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة للجيش الأوكراني إلى جانب تدريب الجنود على استخدامها، وذلك في أعقاب لقاء الرئيس إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر الإليزيه.

وفي بيان مشترك صادر عن الرئيسين، دعا ماكرون وزيلينسكي أيضا إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وضمن هذه الجولة الأوروبية، وصل زيلينسكي إلى بريطانيا اليوم، ليلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن.

وتأكيدا لوعود مسبقة، أعلنت بريطانيا اليوم أنها ستسلم أوكرانيا قريبا مئات الصواريخ المضادة للطائرات والمسيرات الهجومية.

روابط ذات صلة

اوكرانيا.. معارك ضارية في باخموت ومحاولات لوقف اطلاق النار

قوات فاغنر الروسية: السيطرة علی باخموت بات وشيكا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في مع الحدث.. ذكرى النكبة على وقع انتصار ثأر الأحرار

صنعاء تكشف سبب تأجيل موعد جولة مفاوضات سويسرا

سقوط طائرتين اسرائيليتين في الاراضي المحتلة

شاهد بالفيديو.. معرض "إينوتيكس".. توزيع جوائز مسابقة كنز الدولية

شاهد.. أجواء معرض طهران الدولي للكتاب

سفير روسيا في لبنان يدعو إلى انتخاب رئيس للبلاد بأسرع وقت