الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣
٠٢:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. أجواء معرض طهران الدولي للكتاب

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

تتواصل فعاليات الدورة الـ34 من معرض طهران الدولي للكتاب بمشاركة اكثر من ثلاثة آلاف دار نشر من داخل إيران وخارجها لعرض عشرات آلاف عنوان من الكتب بمعظم لغات العالم، ويستمر المعرض حتى الـ20 من الشهر الجاري.

العالم - مراسلون

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد.. معرض طهران الدولي للكتاب بعدسة العالم

قائد الثورة يتفقد معرض طهران الدولي للكتاب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في مع الحدث.. ذكرى النكبة على وقع انتصار ثأر الأحرار

صنعاء تكشف سبب تأجيل موعد جولة مفاوضات سويسرا

سقوط طائرتين اسرائيليتين في الاراضي المحتلة

شاهد بالفيديو.. معرض "إينوتيكس".. توزيع جوائز مسابقة كنز الدولية

شاهد.. أجواء معرض طهران الدولي للكتاب

سفير روسيا في لبنان يدعو إلى انتخاب رئيس للبلاد بأسرع وقت