شاهد.. تجدد الإشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

العالم - خاص بالعالم

الجيش السوداني اكد تنفيذ عملية نوعية استهدفت قوات الدعم السريع في بعض المناطق شرق النيل، وقال إنه تعامل مع إمداد لوجستي كبير من الأسلحة والذخائر والوقود للمليشيا في العملية.الى ذلك اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بقصف عدد من المناطق بالخرطوم بينها مستشفى شرق النيل.وبحسب بيان لها على تويتر فإن القصف أدى إلى مقتل وإصابة العشرات وتدمير جزء من المستشفى.



ومع دخول القتال شهره الثاني، ورغم التوقيع على إعلان جدة لحماية المدنيين وحفظ كرامتهم،افاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة اعقبت تحليق طائرات حربية،بينما سجلت اشتباكات عنيفة في ام درمان وسط تبادل للاتهامات بين الجيش وقوات الدعم السريع باستهداف المدنيين.



وضمن الجو الامني المتوتر ،نفى قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي خبر مقتله ووصف ذلك بالاشاعات الكاذبة. وفي وقت سابق، تداول ناشطون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن مقتل دقلو جراء إصابته في الاشتباكات مع الجيش.



وعلى خط الازمة قرر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إعفاء المدير العام لقوات الشرطة عنان عمر من منصبه. وعين محله خالد محيي الدين بمهام المدير العام لقوات الشرطة وكان البرهان قد اعفى محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول من منصبه..البرهان عين برعي الصديق أحمد أحد نواب جنقول محافظا جديدا للبنك،بينما لم يتضح بعد سبب إقالة جنقول.في السياق نفسه اصدر البرهان قرارا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج.



وبحسب وكالات أنباء، تدير قوات الدعم السريع مناطق تعدين الذهب الرئيسية في السودان - ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا- وهو ما يعد مصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة للمجموعة المسلحة.