الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣
٠٧:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المعرض الدولي للكتاب في طهران

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

- مقهى لضحايا الهجمات الحمضية في الهند - المعرض الدولي للكتاب في طهران - فارون من المعارك في السودان عند معبر القسطل - عاصفة قوية تضرب الميانمار

روابط ذات صلة

مسلّح يقتل 3 أشخاص في ولاية نيومكسيكو الأميركية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صحيفة عبرية: "إسرائيل" لم تنجح في ردع غزة

3 إصابات برصاص الاحتلال واعتقال آخر عقب محاصرة منزل قرب مخيم جنين

شاهد.. السودان غارق في الفوضى والشعب يدفع الثمن

احتفاء بـ "يوم الادب الفارسي"؛ وزير الخارجية : علمنا "فردوسي" بان حب الوطن يأتي قبل كل شيء

استخبارات الحرس الثوري تفكك خلية ارهابية تابعة لداعش خراسان

نبيه بري جاهز للدعوة الى جلسه انتخابية بشرط اتفاق على مرشح