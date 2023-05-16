قائد قوى الامن الداخلي: كردستان إحدى أكثر المحافظات الايرانية أمناً

العالم - ايران

وقال العميد أحمد رضا رادان ، خلال مراسم إحياء ذكرى 2156 شهيدا من قوى الامن الداخلي في محافظة كردستان يوم الاثنين في سنندج مركز المحافظة: إن شهداء الثورة الإسلامية اقتدوا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام.

وأشار الى احداث الشغب في الخريف الماضي الذي شهدته بعض المناطق الايرانية ومنها محافظة كردستان، قائلا: هذا العدو أظهر نفس الشيء الذي فعلته داعش مع الأبرياء في هذا البلد ، ولن ننسى أنهم أحرقوا علماء السنة في كردستاننا (ماموستا) بين المصاحف والقوا بمقاتلينا في قدر الماء المغلي.

وأوضح : أن العدو حاول اعتبار الصراع الأول للثورة في كردستان صراعًا بين الشيعة والسنة والفرس والأكراد ، وأثبتت البيشمركة الكردية المسلمة أننا نحارب الكفر وليس ضد الأكراد. وأضاف: الشيعة والسنة في كردستان استشهدوا معًا في خندق واحد وأظهروا أن الشيعة والسنة ليسا منفصلين.

وصرح العميد رادان: "اليوم نقطع عهدا مع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من اجل راحتنا وهدوئنا ونقسم بأننا سنحمي راحت وأرواح أسرهم العزيزة".