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قائد قوى الامن الداخلي: كردستان إحدى أكثر المحافظات الايرانية أمناً

قائد قوى الامن الداخلي: كردستان إحدى أكثر المحافظات الايرانية أمناً
الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

صرح قائد قوى الأمن الداخلي في ايران العميد أحمد رضا رادان، ان الإمام الخميني (رض) قال إننا في كردستان نحارب الكفر وليس الكرد ، وقال إن خط الشعب منفصل عن خط أعداء الثورة، وكردستان التي كان من الممكن أن تكون مسرحا لمعارك كبرى ، هي اليوم من أكثر المحافظات أمانًا في إيران ، وهذا أيضًا نتيجة دماء الشهداء.

العالم - ايران

وقال العميد أحمد رضا رادان ، خلال مراسم إحياء ذكرى 2156 شهيدا من قوى الامن الداخلي في محافظة كردستان يوم الاثنين في سنندج مركز المحافظة: إن شهداء الثورة الإسلامية اقتدوا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام.

وأشار الى احداث الشغب في الخريف الماضي الذي شهدته بعض المناطق الايرانية ومنها محافظة كردستان، قائلا: هذا العدو أظهر نفس الشيء الذي فعلته داعش مع الأبرياء في هذا البلد ، ولن ننسى أنهم أحرقوا علماء السنة في كردستاننا (ماموستا) بين المصاحف والقوا بمقاتلينا في قدر الماء المغلي.

وأوضح : أن العدو حاول اعتبار الصراع الأول للثورة في كردستان صراعًا بين الشيعة والسنة والفرس والأكراد ، وأثبتت البيشمركة الكردية المسلمة أننا نحارب الكفر وليس ضد الأكراد. وأضاف: الشيعة والسنة في كردستان استشهدوا معًا في خندق واحد وأظهروا أن الشيعة والسنة ليسا منفصلين.

وصرح العميد رادان: "اليوم نقطع عهدا مع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من اجل راحتنا وهدوئنا ونقسم بأننا سنحمي راحت وأرواح أسرهم العزيزة".

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