الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣
٠٤:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. أهم ما تداولته شبكات التواصل في العالم العربي

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

شهدت شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي تفاعلا واسعا مع أهم القضايا على صعيد الاقليمي والدولي، وعلى رأسها دعوة "جاسم الجريد" الكويتي لحذف سورية التوبة.

العالم - هاشتاغ

في التفاصيل.. كثيرة هي الفتاوى والآراء التي يخرج بها دعاة وشيوخ مسلمون تثير الجدل. لكن أن يخرج أحدهم داعيا إلى حذف سورة من سور القرآن الكريم، فالأمر لا يتعلق فقط بجدل يثيره هذا الشخص هنا أو هناك. الكويتي جاسم الجريد دعا إلى حذف سورة التوبة من القرآن الكريم فيما اتهمه ناشطون بأنه في دعوته هذه يتملق الكيان الاسرائيلي كونه من دعاة التطبيع.

وانتقادات كثيرة طالت جاسم الجريد بعد دعوته لحذف سورة من القرآن الكريم.

في سياق ثاني.. لعقود، روج قادة الكيان الإسرائيلي لمقولة ان الهجرة الى الاراضي المحتلة هي هجرة الى الحلم، لكن مؤخرا كشفت دراسات أن أكثر من ربع المستوطنين يفكرون في مغادرة الأراضي المحتلة، في ضربة قوية للبروباغاندا التي اعتمدت عليها رواية سلطات الاحتلال طوال عقود.

ومن المواضيع الدولية.. منذ سنوات والملياردير الأميركي بيل غيتس يثير جدلا واسعا بسبب مشاريعه المشبوهة، من نظرية المليار الذهبي الى اللقاحات المشبوهة ودوره فيها. مؤخرا خرج غيتس بنظرية اللحوم المصطنعة او المصنعة في المختبرات.

غيتس قال ان هذه اللحوم تساعد في مواجهة مشكلة تغير المناخ. لكن دراسات حديثة كشفت الدور السلبي لهذه اللحوم في تعميق ازمة المناخ، كما غيرها من المشاريع المشبوهة، اثارت قضية اللحوم الصطنعة انتقادات واسعة على مواقع التواصل.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

في ذكرى النكبة.. هذا ما قاله متابعونا من اليمن لاخوانهم في فلسطين +فيديو

"أنت المراسل".. مسن فلسطيني يروي قصة تهجيره من أرضه عام 1948

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجيش السوداني يتهم الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات السعودية والأردن والصومال

محكمة تونسية تقضي بسجن راشد الغنوشي عاماً واحداً

إصابة برصاص الاحتلال واعتقال 6 آخرين خلال اقتحام عقبة جبر بأريحا

بالفيديو... في بغداد.. تظاهرة تطالب بتثبيت محاضرين

الأمم المتحدة تحيي ذكرى النكبة الفلسطينية للمرة الأولى

شاهد بالفيديو.. وزير الخارجية السوري من "جدة" :هناك الكثير من التحديات التي تعترض العرب