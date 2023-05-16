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القيادي في حركة حماس..

رضوان: نؤكد على وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة حماس "إسماعيل رضوان"، في ذكرى النكبة الفلسطينية ال75 على وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - خاص بالعالم

وقال "رضوان" في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن غرفة العمليات المشتركة قادة معركة ثأر الأحرار باقتدار ونجاح، وأنها أفشلت الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه من هذا العدوان.

وأضاف، أن حق الشعب الفلسطيني في العودة بعد 75 عاما على النكبة حق مقدس وثابت وفردي وجماعي، ولا يسقط بالتقادم ولا بالمشاريع الاستيطانية، مشددا على التمسك بالثوابت الوطنية ومنها القدس العاصمة الموحدة الأبدية لفلسطين.

وأكد القيادي في حركة حماس، للشعب الفلسطيني في الشتات ومخيمات أن تحقيق حق العودة بات قاب قوسين أو أدنى.

وأشار رضوان إلى أن احياء ذكرى النكبة الفلسطينية الـ75 تزامن مع انتصار ثأر الأحرار بالوحدة الوطنية، ووحدة الخندق، والسلاح والمصير، مؤكدا على وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة في مواجهة كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح "رضوان" أنه بعد مرور 75 عاما على النكبة، القضية الفلسطينية أمام مغيرات إقليمية ومحلية ودولية وكلها تخدم القضية الفلسطينية وتؤكد على اقتراب تحقيق حق العودة وتراجع واندحار المشروع الصهيوني.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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