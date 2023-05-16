وزير الطرق الايراني يجري مباحثات مع مسؤولين اماراتيين

العالم - ايران

وفي تصريحه خلال اللقاء، لفت "بذر باش" الى ان عمليات انشاء ممر الجنوب الساحلي، ستنتهي في غضون العامين المقبلين؛ مبينا ان هذا الممر يوفر فرصا كبيرة للتعاون.

الى ذلك، اكد وزير الطاقة الاماراتي حرص بلاده على توسيع العلاقات مع الدول المشاطئة للخليج الفارسي ولاسيما ايران.

واعتبر "المزروعي" خلال مباحثاته مع "بذرباش"، ان استخدام طريق الشمال الى الجنوب التجاري مرورا بايران، يتيح فرصة مواتية لدولة الامارات.

يذكر ان وزير الطرق الايراني وصل الى ابوظبي امس الاثنين، بدعوة رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة الاماراتية الايرانية، لحضور اجتماع الربط السككي لمنطقة الشرق الاوسط 2023.

وعلى امتداد هذه الزيارة، عقد "بذر باش" لقاء منفصلا مع امين المجلس التنسيقي بمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي؛ مؤكدا خلاله على ترحيب الجمهورية الاسلامية بالتعاون مع المستثمرين الاجانب في اراضيها.

ولفت وزير الطرق في هذا اللقاء، الى ان ايران تزخر بالطاقات الاستثمارية في شتى المجالات التي تتيح فرصا مواتية للتعاون مع الدول المطلة على الخليج الفارسي.

واوضح، ان ايران توفر فرصا مناسبة للتعاون في شتى مجالات النقل والشحن الدوليين.

الى ذلك، اكد المسؤول الاماراتي على توسيع العلاقات الثنائية مع ايران، كما تطلع الى اتاحة فرص وفيرة في هذا الخصوص في المستقبل القريب.

واضاف، ان الدول الاعضاء بمجلس تعاون الخليج الفارسي، ترغب في التعاون بعيدا عن تدخلات الاخرين مع ايران، وايضا توسيع الاواصر بين الجانبين.

كما تطلع هذا المسؤول الاماراتي بان تسنح له الظروف بزيارة ايران قريبا.