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اجتماع أمني بين العمليات المشتركة والبيشمركة لتفعيل اللجان وتعزيز الأمن

اجتماع أمني بين العمليات المشتركة والبيشمركة لتفعيل اللجان وتعزيز الأمن
الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع أمني مع قوات البيشمركة لتفعيل اللجان والتعاون لتعزيز الأمن، فيما اشارت الى ان عصابات داعش لديها بقايا قليلة جدا في مناطق ديالى وطوزخرماتو وكركوك.

العالم- العراق

ووفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي في مؤتمر صحفي عقده مع قائد قوات السبعين بالبيشمركة مصطفى جاورش بمدينة السليمانية، "اجرينا اليوم زيارة برفقة قائد القوات البرية وقيادات عمليات ديالى وطوز خورماتو وكركوك وهيئات الركن في قيادات العمليات المشتركة وقيادة القوات البرية وممثلين من طيران الجيش والقوة الجوية في مقر قيادة قوات السبعين بالبيشمركة في السليمانية، وعقدنا اجتماعا مع قائد قوات السبعين مصطفى جاورش لغرض ادامة وديمومة التنسيق الفعال المثمر على الارض وتبادل المعلومات وتنفيذ الخطط المتعلقة بتفعيل اللجان ذات العلاقة والتعاون المستمر على كافة المستويات في مناطق الاهتمام المشترك".

واضاف ان "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة واضحة جدا بهذا الصدد هو ان تكون القطاعات واحدة ومصيرنا وهدفنا واحد"، مشيرا الى ان "عصابات داعش الارهابية لديها مفارز وبقايا قليلة جداً في مناطق الاهتمام المشترك سواء في ديالى او قاطع طوزخورماتو او في كركوك"، موضحا ان "الأمور تسير دائماً بشكل صحيح وبدأنا نجني ثمار التعاون".

وذكر ان "طموحنا أكبر بعملية الموقع التدريبية وتبادل الخبرات وتكون قطاعاتنا واحدة وهدفها واحد".

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اجتماع أمني بين العمليات المشتركة والبيشمركة لتفعيل اللجان وتعزيز الأمن

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