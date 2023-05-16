شاهد.. روسيا شنت هجوما بالصواريخ والمسيرات على كييف

العالم - خاص بالعالم

في تفاصيل الخبر.. طوال الليل وحتى الصباح لم تهدأ صفارات الانذار في اوكرانيا اثر سلسلة هجمات روسية على العاصمة كييف ومدن اخرى، هجمات جرى تنفيذها من الجو والبر والبحر بحسب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني مشيرا الى ان روسيا استخدمت مسيرات وصواريخ من طرز مختلفة بينها باليستية وقال إن القوات الأوكرانية أسقطت جميعها.

سلطات كييف افادت بأن احياء عدة بالعاصمة تعرضت لعدة انفجارات مشيرة الى ان القوات الروسية شنت هجوما معقدا على المدينة من اتجاهات مختلفة وفي وقت واحد. وفيما اشارت الى أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجمات، اشارت الى سقوط حطام عدد من الصواريخ في أربع أحياء مختلفة من كييف ما ادى الى سقوط بعض الاصابات واضرار مادية.

المصادر المحلية اشارت ايضا الى إطلاق صافرات الإنذار في عدة مقاطعات مثل نيكولاييف وبولتافا واوديسا وسط تأهب جوي وتحذير من ضربات جوية روسية.

في المقابل اعلن مصدر عسكري روسي أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في مدينة كلينتسي، في مقاطعة بريانسك الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية مؤكدا عدم وقوع اصابات.

وفي باخموت يتحدث الطرفان عن تحقيقهما تقدما على هذه الجبهة. يفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة فاغنر قال إن الوحدات العسكرية حققت تقدما في اتجاهات مختلفة وسيطرت على بعض الاراضي في حين اعلنت القوات الأوكرانية أنها حققت انتصارات في شمال وجنوب المدينة وسيطرت على عشرة مواقع روسية في ضواحيها واصفة الامر بأنه أول نجاح لها على هذه الجبهة.

تطورات تأتي في وقت يسعي الرئيس فولودومير زيلينسكي لحشد الدعم لهجوم مضاد مرتقب ضد القوات الروسية معلنا انه تلقى خلال جولته الاوروبية تعهدات بتزويد بلاده مسيرات هجومية وصواريخ أرض-جو، فيما ابدى تفاؤله بإمكان إمداد كييف في المستقبل بمزيد من الطائرات المقاتلة.