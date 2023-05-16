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قصف جوي تركي يستهدف منزلا في قضاء سنجار غرب الموصل

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية بأن قصفا جويا تركيا استهدف منزلا وسط مجمع خانصور في قضاء سنجار غرب الموصل.

العالم- العراق

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بالفيديو والصور... قصف جوي تركي يستهدف منزلا في قضاء سنجار غرب الموصل

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