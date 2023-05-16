بالصور.. إزاحة الستار عن 'الزنزانة رقم 14'.. ترجمة ذكريات قائد الثورة

العالم - إيران

وفي هذا الحفل، قالت السيدة رومينا بيريز، السفيرة البوليفية لدى إيران، في إشارة إلى ذكريات قائد الثورة الإسلامية في الزنزانة رقم 14: كتاب الزنزانة رقم 14 يحوي مذكرات آية الله السيدعلي خامنئي عن السجون والمنفى، ونضالات الثورة الإسلامية، ولو لم يكن هذا الملخص مكتوبا، لكنت سأطلق عليه الإسلام عمليا، تبعا لروح الكتاب، وتتحقق هذه النتيجة عندما يتم تحليل حبكة العمل وفقا للتسلسل الزمني للأحداث.

وفي إشارة إلى رسالة قائد الثورة الإسلامية لقراء الكتاب الناطقين بالإسبانية، أضافت سفيرة بوليفيا: كتب قائد الثورة الإيرانية في بداية هذا الكتاب أنه يريد أن يكون هنالك جسر بين الناطقين بالإسبانية وهذا الكتاب، وأريد أن أقول إن هذا الجسر قد تم إنشاؤه بالتأكيد وكان ناجحا للغاية.. ولهذا السبب، أود أن أدعو كل من يتواجد هنا أم لا، لزيارة متحف العبرة، لمشاهدة الزنزانات التي سجن فيها قائد الثورة أكثر من 6 مرات، ولرؤية الشخص الذي كان أخا ومناضلا لنا، وهو الآن قائد الثورة الإيرانية وما حدث في هذه الأماكن وأريد أن أقول إنه مع هذا الكتاب نرى كيف يمكن للحركات الدينية والسياسية أن تبقي المقاومة حية وأنا أدعوكم لزيارة هذا المتحف.

ودعت السيدة بيريز الجمهور الناطق باللغة الإسبانية لقراءة هذا الكتاب وقالت: أخيرا، أود أن أدعو جميع المتحدثين باللغة الإسبانية، الحاضرين أو الغائبين، لقراءة هذا الكتاب لأنه نضال له مثال في منطقتنا اي أميركا اللاتينية.

وفي المراسم، قال خوسيه رافائيل سيلفا أبونتي، سفير فنزويلا: كما أعلنت السيدة رومينا، من الجيد جدا لو كان بإمكان الناطقين بالاسبانية قراءة هذا الكتاب لاكتساب المعرفة في هذا المجال.. يركز هذا الكتاب على الانتقال من الملكية إلى الجمهورية الإسلامية.. وقد تم ازاحة الستار عن هذا الكتاب في كاراكاس.. كل ما يمكنني قوله هو أن نطالع هذا الكتاب الذي يبدو ضخما، لكن قراءته تنتهي بسرعة.

وقال سهيل أسد، مدير مركز التعاون الأميركي اللاتيني: هنالك تاريخ نضالي مشترك لأميركا اللاتينية وإيران ضد الاستعمار.. في ذروة نضال ثوار إيران، اندلعت حركات كبيرة أدت إلى انتصار الثورة.. هذه النتيجة مهمة لأميركا اللاتينية، وهي أن نتيجة النضال هو الانتصار.. ذكرت الإسم العربي للكتاب وهو أن مع الصبر نصرا.

من جانبها قالت مارتا غولزار مترجمة هذا الكتاب باللغة الإسبانية: إنه لشرف لي أن أترجم هذا الكتاب.. وسوف يكون الكتاب محفورا في العقل والقلب لأطفالنا والأجيال القادمة.

"الزنزانة رقم "14 هو اسم الترجمة الإسبانية لكتاب "خون دلی كه لعل شد" واسمه العربي (إن مع الصبر نصرا)، تم نشره باللغة الإسبانية في كولومبيا وفنزويلا حتى الآن، ونتيجة لاستجابة الجمهور فقد تم طبعه للمرة الرابعة في شهرين.

هذا الکتاب الصادر عن مکتب حفظ ونشر مؤلفات قائد الثورة الإسلامية في إيران، یوثق جانبا من مذکراته الجهادیة، ویضم فی فصوله الخمسة عشر محطات من حیاته الاجتماعیة والعلمیة والثوریة خلال الأربعین عاما الممتدة من ولادته وحتى انبلاج فجر الثورة.

جاء الکتاب ثمرة لحوارات عفویة تم تسجیلها أثناء جلسات کان یقیمها قائد الثورة الإسلامیة –قبل عقدین من الزمن- على نحو أسبوعي ویتناول فیها مواضیع مختلفة باللغة العربیة، کان یعود خلالها فی بعض کلامه إلى مشاهد من فترة النهضة وذکریات السجون والمنفى، وجد البعض فی تحریرها ضرورة وفي نشرها إفادة، فاستجاب سماحته لذلك وبدأ بقص ذکریاته بالعربیة.

تولى الدکتور محمد علی آذرشب تنقیح النصوص -المرویة شفویا- وتنسیقها لتناسب القالب المطبوع، لیطلقه مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الإسلامي بالتزامن مع الذکرى الأربعین لانتصار الثورة الإسلامیة من بیروت، مستهلا بإهداء خطي من سماحة الإمام الخامنئي إلى شباب العرب.