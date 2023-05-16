إصدار مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

العالم - لبنان

وحسب بيان صادر عن مكتب رياض سلامة، أصدرت اليوم قاضية التحقيق الفرنسية، أود بوروزي، قرارا بإصدار مذكرة توقيف دولية ضده.

وأكد البيان أن "القرار يشكل خرقا لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهلة القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك".

وأفاد البيان، بأن حاكم مصرف لبنان يعتزم "الطعن على القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين"، حسب تعبيره.

من جانبها قالت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون “القضاء اللبناني: تعذر ابلاغ رياض سلامة، مجهول محل الاقامة”، وتساءلت “هل هذا معقول؟”.

وتابعت عون “جواب القضاء الاوروبي دون تردد مذكرة توقيف دولية بحق سلامة”، واضافت “بعدهن عم يتزاكوا ما صارت مفهومة اللعبة”.

وكانت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق مع رياض سلامة في أوروبا قد أصدرت في وقت سابق الثلاثاء مذكرة توقيف دولية بحقّه بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه.