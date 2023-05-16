الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣
٠٤:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نيجيرية تقضي 100 ساعة في إعداد الطعام دون انقطاع

نيجيرية تقضي 100 ساعة في إعداد الطعام دون انقطاع
الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

قضت طاهية نيجيرية 100 ساعة دون انقطاع في إعداد صنوف مختلفة من الطعام بهدف تحطيم الرقم القياسي في موسوعة جينيس لأطول جلسة طهي متواصلة.

العالم- منوعات

وأسرت هيلدا باسي، وهي طاهية في مدينة لاجوس، قلوب النيجيريين بماراثون الطهي الذي بدأته يوم الخميس وانتهت منه مساء أمس الاثنين.

وهنأ الرئيس محمد بخاري وعدد من السياسيين والمشاهير باسي فيما هتف المشجعون وعسكروا خارج مركز للمناسبات ليشاهدوا الطاهية (27 عاما) وهي تتفنن في إعداد وجبات محلية وأجنبية متنوعة من أرز الجولوف إلى المعكرونة وكعكات الأكارا التي تعد من طحين الفاصوليا.

والرقم القياسي الحالي في موسوعة جينيس لأطول جلسة طهي دون انقطاع مسجل باسم الطاهية الهندية لاتا توندون التي واصلت الطهي لمدة 87 ساعة و45 دقيقة عام 2019.

وسيتعين على مسؤولي موسوعة جينيس التحقق من الوقت الذي قضته باسي في الطهي حتى يصير رسميا.

تصنيف :

روابط ذات صلة

النزاهة: القبض على مسؤول عراقي سابق في الأردن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... تحركات دبلوماسية وسياسية لإعادة سورية إلى المحور العربي

بالفيديو... القضاء التونسي يصدر حكما غيابيا ضد الغنوشي بالسجن لمدة عام

قائد عسكري إيراني.. مهمة المجموعة البحرية 86 تعزيز الدبلوماسية الدفاعية وإحياء القدرة البحرية

خطوة كبيرة لتطوير العلاقات النفطية والغازية بين إيران وروسيا

الإمارات تعلق على تعرض سفارتي الكويت والأردن في الخرطوم للاقتحام والتخريب

تركيا..أوغان يعلن شروطه لدعم أردوغان او أوغلو بالجولة الثانية من الانتخابات