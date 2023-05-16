العالم – العين الإسرائيلية

ويلقي برنامج"العين الاسرائيلية"الضوء على ما اثاره الاعلام الاسرائيلي ومواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات عن تداعيات انتصار المقاومة الفلسطينية على واقع الكيان وجيش الاحتلال وما يعنيه من الفشل في ردع المقاومة رغم مسلسل اغتيالات قادتها فضلا عن محور المقاومة الذي سيزيد الطوق الناري والصاروخي حول الكيان الصهيوني.

كما يتناول البرنامج فشل نتنياهو في استعادة قدره الردع من خلال العدوان على قطاع غزة بفعل رد ثار الاحرار كان محطة متابعة من الاعلام في الكيان الاسرائيلي الذي أكد محللوه فشله في تحقيق هدفه.

وحول فشل نتنياهو في تحقيق هدفه باستعاده قدره الردع عندما يقول الاسرائيليون هذه النتيجة وعن معنى ذلك، اكد الدكتور وليد محمد علي منسق"شبكه قادرون معا" ان الردع بالنسبة للكيان الصهيوني هو تعبير مخفف عن قصة سطوة وفرض ارادتهم على الاخرين دون ان يتمكنوا من الرد وفقدانهم للقدرة على الردع والقدرة على ضرب الاخر دون ان يتمكن الاخر من ايذائهم هي بداية نهاية الكيان الصهيوني مشيرا الى ان دلالات ذلك، انه بدل من ان يحقق نتائج ازدادت تهشم قدرته الردعية تعمقا بمعنى انه بات واضحا بانه سابقا كان غير قادر على انهاء ظاهرة المقاومة لكنه كان يقول ان لديه ما يمنع المقاومة من توجيه ضرباتها الى العمق.

كما يبحث برنامج"العين الاسرائيلية"في استعادة اعلام العدو لتوعد نتنياهو في بداية عدوانه وبعد اغتيال قادة سرايا القدس والمدنيين والاطفال والنساء معلنا احباط قيادة الجهات الاسلامي في غزة.

كما تطرق برنامج العين الاسرائيلي الى صواريخ المقاومة المتطورة التي وصلت الى تل ابيب واجواء القدس المحتلة، فرضت على جيش الاحتلال استخدام منظومة صاروخية مضادة لاول مرة وهي مقلاع داود التي لم تكن في خيار استخداماته في المعركة ولكنه اضطر الى ذلك تحت وطأة صواريخ المقاومة.

كما يتناول برنامج "العين الاسرائيلية"موضوع اللجوء الى استخدام الكيان مقلاع داود والقبة الحديدية لصد صواريخ المقاومة الفلسطينية لم يحقق لجيش الاحتلال اي مكسب استراتيجي عسكري ولا حتى تكتيكي في مواجهه المقاومة وهو ما عبرت عنه قناة كان العبرية.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج " العين الاسرائيلية " نستضيف :

- وليد محمد علي منسق شبكه قادرون

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6619218