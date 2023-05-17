الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣
٠١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شكري يتحدث عن تأثير نتيجة الانتخابات التركية على العلاقات بين القاهرة وأنقرة

شكري يتحدث عن تأثير نتيجة الانتخابات التركية على العلاقات بين القاهرة وأنقرة
الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن تأثير الانتخابات الرئاسية التركية الجارية حاليا على مسار العلاقات المصرية التركية الحالية.

العالم - مصر

وقال في تصريحات على قناة "MBC مصر"، أن أي نتيجة ومن يضطلع بالمسؤولية قد تكون له سياسات ورؤى لابد من تقييمها والتفاعل معها، مشيرا إلى أن هذا أمر طبيعي في العلاقات الثنائية بين الدول.

وأضاف شكري أن عدم الثبات في السياسة شيء طبيعي، لأن الهدف هو تحقيق المصلحة.

وأكمل: "المتغير يتطلب تقييما للعوائد المستفادة منها، وما هو المستقبل من تطوير تلك العلاقات".

وفي 14 مايو، أجريت انتخابات برلمانية ورئاسية في تركيا، وأعلنت المفوضية التركية العليا للانتخابات، يوم الاثنين، عقد جولة انتخابات رئاسية ثانية في 28 مايو، بعد عدم نجاح أي مرشح بالحصول على الأصوات الكافية.

ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل أردوغان على 49.51% من الأصوات، بينما حصل منافسه كمال كيليتشدار أوغلو على 44.88%.

في خطوة جديدة نحو تطبيع العلاقات المصرية التركية، التقى شكري بنظيره التركي في أبريل الماضي.

وفي نوفمبر الماضي التقى الرئيسان عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان، بعد قطيعة استمرت سنوات بعد ثورة 30 يونيو 2013 في مصر ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين.

روابط ذات صلة

تركيا..أوغان يعلن شروطه لدعم أردوغان او أوغلو بالجولة الثانية من الانتخابات

تركيا تدخل تعديلات على التصويت الخارجي في الانتخابات الرئاسية

شاهد.. سيناريو الانتخابات التركية بعد الذهاب الى الجولة ثانية

تركيا.. جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 28 مايو الجاري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شكري يتحدث عن تأثير نتيجة الانتخابات التركية على العلاقات بين القاهرة وأنقرة

زعيم كوريا الشمالية يصادق على خطة عمل لإطلاق أول قمر استطلاعي لبلاده

واشنطن تعلن تضرر نظام 'باتريوت' في هجوم صاروخي على أوكرانيا

غروسي: التعاون البناء مع إيران يصب في مصلحة جميع الأطراف

ملخص العين الإسرائيلية.. قلق صهيوني بعد رد"ثأر الأحرار"الموجع

بالفيديو... شاهد.. قرية تشواو "أم الكاكاو"في أدغال فنزويلا