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الجزائر: نرحب بتحسن علاقات الدول العربية مع إيران وتركيا

الجزائر: نرحب بتحسن علاقات الدول العربية مع إيران وتركيا
الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن العالم بصدد إعادة تشكيل للقوى العالمية، ما يدعو المجتمع العربي لضرورة المشاركة في صياغة العلاقات المتبادلة بما يحافظ على سيادة الدول.

العالم-الجزائر

وأضاف في كلمته خلال انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بجدة، اليوم الأربعاء، أن القمة العربية يجب أن تقود إلى كسب رهانات العمل العربي المشترك.

وأشار إلى أن بلاده ترفع شعار لم الشمل العربي كأحد المخرجات المرقبة للقمة، مؤكدا أن بلاده ترحب ببوادر تكريس التوافق العربي.

ولفت إلى أن هذا التوافق تجلى في إعادة عضوية سوريا للجامعة العربية، مع الخطوات التي تم اتخاذها لتقوية العلاقات مع سوريا.

ونوه بأن بلاده تدعم المؤشرات الإيجابية للوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن بما يحقق طموحات شعبه في تحقيق الاستقرار، كما ترحب بتحسن علاقات الدول العربية مع إيران وتركيا.

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