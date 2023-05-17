مجموعة الاتصال العربي تؤكد على التعامل مع أزمة السودان كشأن داخلي

العالم-السودان

وشدد الاجتماع، الذي شارك فيه وزيرا خارجية مصر سامح شكري والسعودية فيصل بن فرحان بن عبدالله وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، على أهمية التعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها شأناً داخلياً، ومحورية دور دول الجوار ومجموعة الاتصال العربية فى معالجة الأزمة.

كما حذرت المجموعة من التدخل في الشأن السوداني، وأعربت عن دعمها لإعلان جدة الإنساني الخاص بحماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وأشاد أعضاء مجموعة الاتصال بجهود عدد من الدول العربية، ومنها جمهورية مصر العربية، في تخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، وأكدوا على مواصلة المجموعة جهودها ومساعيها الحميدة مع كافة الأطراف السودانية، وتنسيقها مع التجمعات والشركاء الإقليميين والدوليين، للتوصل إلى حلول للأزمة، مع دعوة المجتمع الدولي لتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل للشعب السوداني.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصري أحمد أبو زيد ، في بيان صحفي ، إن الاجتماع انعقد اليوم على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بجدة، مشيرا إلى أن مجموعة الاتصال تشكلت بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية بتاريخ السابع أيار /مايو الجاري بعضوية مصر والمملكة العربية السعودية والأمين العام للجامعة العربية.

ووفق البيان ، تُعنى المجموعة بالتواصل مع الأطراف السودانية والدولية للعمل على معالجة أسباب الأزمة، وبذل المساعي للتوصل لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار.