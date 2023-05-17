الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣
٠١:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس القضاء: اطلاق سراح 88 الف شخص مؤهلين لعفو قائد الثورة الاسلامية

رئيس القضاء: اطلاق سراح 88 الف شخص مؤهلين لعفو قائد الثورة الاسلامية
الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي" انه وفقاً لاقتراح قائد الثورة الإسلامية السيد " علي الخامنئي"، تم فصل حالات التائبين عن الذين قاموا بأعمال شغب ، وفي هذا الصدد اطلق سراح 88 ألف شخص.

العالم- ايران

وصرح حجة الإسلام " محسني ايجئي" في تجمع طلاب جامعات بجنورد في محافظة خراسان الشمالية شرق ايران بأن أفعال وأحداث العام الماضي كانت بعضها موجهة من قبل عملاء الخارج وبعضا الاخر من قبل متظاهرين لا توجد انتماءات اجنبية لديهم .

وفي إشارة إلى اقتراح الجهاز القضائي بالتمييز بين المتظاهرين والمشاغبين اعلن انه وباقتراح من قائد الثورة الإسلامية تم فصل قضايا التائبين عن المشاغبين والعفو عنها.

وتابع انه وبالإضافة إلى هذه القضايا حصل أشخاص آخرون أيضاً على عفو قانوني وتم إدراج ما مجموعه 88 ألف شخص في أقسام مختلفة من العفو بعضها يتعلق بحرية الأفراد وبعضها يتعلق بجرائم نقدية.

واستكمل حديثه مشيراً الى ان القضية الرئيسية والأولوية للبلاد اليوم هي القضية الاقتصادية وحل مشاكل معيشة الشعب لأن عواقبها ستؤثرعلى المسائل الاخرى في المجتمع مثل القضايا الأمنية والثقافية والسياسية .

وفي اشارة الى الإجراءات التي اتخذها القضاء للتعامل مع بعض قضايا الفساد والجرائم والانتهاكات الاقتصادية اوضح "محسني ايجئي" انه تم ابلاغ المسؤولين الاقتصاديين وأمناء البنك المركزي بضرورة استخدام الصلاحيات القانونية بشكل تام وكامل لمنع افتعال الجرائم والانتهاكات الاقتصادية ، وإذا لم تستخدم هذه الصلاحيات فسيتم ملاحقة المقصرين ومقاضاتهم ليس كإغفال ولكن كإخلال بالقانون.

وتابع مشيراً الى انه تم ابلاغ مسؤولي البنك المركزي خلال الاجتماعات المختلفة بضرورة اتخاذ إجراءات جادة لمنع البنوك من السحب الزائد من البنك المركزي واتّباع إشراف كاف وشامل على التسهيلات التي تقدمها الشبكة المصرفية للأفراد بحيث يتم انفاق هذه التسهيلات على الإنتاج وليس الذهاب إلى الأسواق المزيفة والوهمية.

وأكد " محسني ايجئي" أنه في مواجهة الجرائم والانتهاكات في المجالين الاقتصادي والمصرفي يجب ان نتجه نحو البنوك التي بدأت في منح التسهيلات دون الحصول على ضمانات كافية وأحياناً فاسدة أو لم يكن لديهم الاشراف اللازم على مكان انفاق هذه التسهيلات.

وتابع مؤكداً أن القضاء مصمم على التعامل مع الفساد بشكل جذري والتوجه إلى مصادر وموانع الفساد .

وفي اشارة الى عدم وصول السلطة القضائية الى النقطة المنشودة في محاربة الفساد الا ان هناك جهود مبذولة في هذا المجال ، أكد "محسن ايجئي " على ان السلطة القضائية تهدف إلى محاربة وحل جذري وليس عمل دعائي في فئة محاربة الفساد بحيث نركز على الأسباب وفي الوقت نفسه لا نغفل الآثار أيضاً.

روابط ذات صلة

رئيس السلطة القضائية: فضح جرائم الكيان الصيوني من مصاديق جهاد التبيين

رئيس القضاء الايراني: ننتظر اعلان خطط الحكومة لكبح التضخم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس القضاء: اطلاق سراح 88 الف شخص مؤهلين لعفو قائد الثورة الاسلامية

عبداللهيان يزور سيستان وبلوشستان لمتابعة حقوق ايران في مياه هيرمند

ايران تتفق مع روسيا على تسهيل التجارة وزيادة الترانزيت

كنعاني: المجموعة البحرية 86 حققت انجازا مشرفا اخر على الساحة الدولية

مجموعة الاتصال العربي تؤكد على التعامل مع أزمة السودان كشأن داخلي

الاعرجي يتابع في اربيل إجراءات المحضر الأمني بين العراق وايران