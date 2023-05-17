شاهد.. اتفاق إيراني روسي لاحداث سكك حديد إستراتيجية

العالم – خاص بالعالم

ووقع الرئيسان اتفاق على احداث الجزء الاخير من المشروع من خلال ربط مدينة استارا الايرانية الواقعة على الحدود مع اذربيجان بمدينة رشت الايرانية شمال البلاد. هذا وكان البلدين كثفا من تعاونهم التجاري في الاونة الاخيرة حيث وقعوا العديد من الاتفاقيات الاقتضادية كان اخرها في مجال الاستثمار في النفط والغار وكذلك خطوط النقل ونقل البضائع عبر ايران.

في التفاصيل، مرحلة استراتيجية مهمة في التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي بدأت للتو. حيث وضع قادة البلدين اللمسات الاخيرة لمشروع اقتصادي كبير يتمثل في خط للسكك الحديدية يربط جنوب آسيا بشمال القارة الاروبية. الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اكد خلال مراسم التوقيع التي اقيمت عبر الفيديو كنفرانس ان هذه الاتفاقية تعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين البلدين الذي يجري في مختلف المجالات وهذه الاتفاقية تمثل احد مؤشرات التعاون بينهما.

الطرفان الايراني والروسي اتفقا على البدء في تمويل واحداث المشروع الذي يستلزم في البدية ربط مدينة استارا الايرانية الواقعة على الحدود مع دولة اذربيجان مع مدينة رشت الايرانية بخط يبلغ المئة واثنين وستين كيلو متر ومن رشت سوف يتم ربط سكك الحديد من اقصى مدن روسيا في شرق اوروبا الى الموانئ الايرانية المطلة على المحيط الهندي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال مراسم التوقيع شدد ان مسار النقل الفريد بين الشمال والجنوب، سيساهم في تنويع تدفقات حركة النقل العالمية بشكل كبير

هذا وتعمل موسكو وطهران على تكثيف تعاونهم الاقتصادي والتجاري حيث وقع البلدين في الاونة الاخيرة العديد من الاتفاقيات آخرها التوقيع على مذكرات تفاهم للاستثمار في مجال النفط والغاز الى جانب تعزيز نقل الترانزيت للبضائع والسلع الروسية عبر ايران ويعتقد العديد من المتابعين ان الممر يعتبر بديل للطريق البحري الذي يربط بين أوروبا ودول الخليج الفارسي والمحيط الهندي عبر قناة السويس وتقول روسيا ان هناك ثلاثة مسارات لهذا الممر الدولي؛ عبر بحر قزوين باستخدام السكك الحديدية والموانئ بالإضافة إلى مسارين الغربي والشرقي برا. يُعد قسم 'رشت-أستارا' جزءا أخيرا من المسار الغربي، وهو ضروري لتشغيل كامل خط السكك الحديدية على طول ممر شمال - جنوب.