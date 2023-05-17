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بايدن: سألتقي مع الرئيس الصيني قريبا

بايدن: سألتقي مع الرئيس الصيني قريبا
الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه "سيلتقي قريبا" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

العالم-الاميركيتان

وقال بادين للصحفيين: "قريبا جدا سوف نلتقي".

وسأل الصحفيون بايدن أثناء مغادرته القاعة التي تحدث فيها للصحافة ما إذا كان لقاء أم محادثات، لكن بايدن لم يرد على السؤال.

وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي، تايبيه في أغسطس/آب 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.

ووصلت العلاقات الثنائية بين الصين وأمريكا إلى نقطة منخفضة أخرى خلال العام الحالي، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطاد تجسس صيني مزعوم، وبعد أن زعم مسؤولون أمريكيون أن بكين تدرس تقديم مساعدة فتاكة لموسكو في عمليتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

ويعكس ذلك التدهور الأوسع في العلاقات بين البلدين، بعد سلسلة من الأزمات في الأشهر الأخيرة، أدت إلى تصاعد الخطاب العدواني من كلا الجانبين.

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