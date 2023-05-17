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بعد توقف دام 8 سنوات..مصر تستأنف رحلاتها لمطارات ليبيا

بعد توقف دام 8 سنوات..مصر تستأنف رحلاتها لمطارات ليبيا
الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

استأنفت شركة مصر للطيران للشحن الجوي رحلاتها إلى مطار معيتيقة في ليبيا بعد توقف دام أكثر من 8 سنوات.

العالم-مصر

وتم استئناف الرحلات بواقع رحلة أسبوعيا قابلة للزيادة وفقا لسياسة العرض والطلب، لخدمة الحركة التجارية بين البلدين.

وقال الطيار جاسر حسين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي إنه تم تشغيل 12 رحلة شحن جوي خلال شهري أبريل ومايو 2023 بإجمالي حمولة بلغت 645 طنا باستخدام طائرات الشحن الجوي من طراز A330-200 وB737-800f لمطار معيتيقة بليبيا.

وأوضح أن ذلك يأتي في ضوء الخطة التوسعية التي تنتهجها الشركة من خلال البدء في تشغيل شبكة الشحن الجوي الجديدة والتي تطمح الشركة في تطبيقها خلال الفترة القادمة.

وأكد حسين أنه جار الآن العمل على زيادة عدد الرحلات المنتظمة والعارضة لتغطية الوجهات الأخرى بليبيا مثل بني غازي ومصراتة خلال الفترة القادمة وذلك بعد التنسيق مع الجانب الليبى.

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بعد توقف دام 8 سنوات..مصر تستأنف رحلاتها لمطارات ليبيا

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