الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣
١١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الإكوادور يحل البرلمان وسط التحضير لإجراءات عزله

رئيس الإكوادور يحل البرلمان وسط التحضير لإجراءات عزله
الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس الإكوادور غيلييرمو لاسو يوم الأربعاء مرسوما بحل البرلمان على خلفية إطلاق البرلمانيين إجراءات العزل بحقه متهمينه بالفساد.

العالم-اوروبا

وجاء في مرسوم لاسو أن حل البرلمان يأتي "بسبب أزمة سياسية عميقة والاضطراب على نطاق وطني".

ودعا لاسو مجلس الانتخابات الوطني إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وقال في كلمة بثه التلفزيون الحكومي: "هذا قرار ديمقراطي ليس فقط لأنه دستوري، بل وكذلك لأنه يعيد للشعب الإكوادوري القرار".

ويشار إلى أن هذه هي أول حالة حل البرلمان من قبل الرئيس في الإكوادور.

ودعت "الجبهة الشعبية" المعارضة إلى احتجاجات من أجل "حماية الحقوق والحريات".

ويأتي ذلك بعد يوم من فتح البرلمان ملف عزل لاسو من منصبه، حيث تتهمه المعارضة اليسارية بأنه كان على معرفة بالفساد في الشركات الحكومية، وتورط أحد أقارب الرئيس في الفساد.

ورفض لاسو الاتهامات الموجهة إليه، مصرا على "براءته الكاملة التي لا شك فيها".

روابط ذات صلة

كيسنجر: واشنطن لم تهتم بمشروع الاتفاق الروسي بشأن الضمانات الأمنية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سيناتور أمريكي يقترح طريقة لمنع التقارب بين روسيا وإيران

بكين تتحدث عن "تهديد حقيقي" للسلام عبر مضيق تايوان

الجامعة العربية: تفاهمات عديدة حول جملة من القضايا خلال اجتماعات جدّة

رئيس الإكوادور يحل البرلمان وسط التحضير لإجراءات عزله

البيت الأبيض: بايدن لن يعتذر عن قصف هيروشيما

كيسنجر: واشنطن لم تهتم بمشروع الاتفاق الروسي بشأن الضمانات الأمنية