هاشتاغ.. أهمية القمة العربية بعودة سوريا إليها + فيديو

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أول وفد سوري منذ أكثر من عشرة أعوام يصل إلى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي ستنعقد في مدينة جدة السعودية في التاسع عشر من الشهر الحالي.

عودة سوريا إلى حضور اجتماعات القمة العربية كان محور اهتمام الكثير من الناشطين.. "برهان نعوشي" علق: أهمية القمة العربية بعودة سوريا إليها.

"عبد الرحمن الرمال" بدوره علق: لأول مرة من اثني عشر عاما، العلم السوري يرفع في شوارع جدة مع اقتراب القمة العربية.. مرحبا بعودة سوريا الشقيقة.

أما "فطوم" من الجزائر فعلقت: بالنهاية لا بد من عودة سوريا ولا بد أن يتصالح السوريون لتحقن الدماء.. لا فائدة من صراعات ونزاعات دمرت سوريا وجعلتها مستباحة لكل من هب ودب.. لكن أين هي الحسابات الخاصة السورية التي كانت تهاجم الجزائر لما نظمت القمة العربية وكانت تسعى لعودة سوريا للجامعة العربية؟

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