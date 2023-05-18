هاشتاغ.. الجفاف في العراق + فيديو

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اهتمام واسع من الناشطين على مواقع التواصل بقضية الجفاف في العراق.. "كميل ضرغام" غرد: السبب الرئيسي هو سوء إدارة تدفقات المياه، لا يجب أن يفرط بأي لتر من المياه الداخلة للنهرين، يجب أن تبنى السدود بدلا من تبليط الشوارع.

"سعد الفاعور" أيضا غرد: العراق يطلب تدخلا دوليا لحماية مصادر مياه نهري دجلة والفرات من التجاوزات التركية، في ظل تقديرات بأن يشهد العراق موسم جفاف حاد هذا الصيف.

أما "صادق عطية" فكتب: هذا حال شط الرميثة محافظة المثنى جنوب العراق اللي تستخدمه الأهالي للشرب... وصل مرحلة الجفاف... ولا يعلم السبب! يبدأ النهر في بابل ويمر بالديوانية ويوصل للسماوة، وضع الأهالي هناك ينذر بالخطر في حال جفاف الشط.

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