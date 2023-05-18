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هاشتاغ.. الطفل محمد إسطنبولي والهوس بوسائل التواصل + فيديو

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

يجمع المختصون على أن الاستخدام السيء للتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي له آثار سلبية قد لا تحمد عقباها.

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في لبنان، الطفل محمد إسطنبولي، ضحية للهوس بوسائل التواصل ومنها تيك توك.. محمد توفي بعد توقف قلبه نتيجة الرعب مما شاهده وتبين لاحقا أنه مشهد تمثيلي أراد أصحابه نشره على موقف تيك توك.. وكان هناك تفاعل واسع مع قضية الطفل محمد اسطنبولي.

"سحر دهيني" علقت: جريمة رعب لا يمكن السكوت عنها، ما بين تفاهة أشباح السلاح الأبيض، و هوس التيك توك التافه، وغياب الرقابة الإلكترونية، سلم الطفل "محمد حيدر إسطنبولي" روحه.

حساب "برنسس أوف فلاور" غرد أيضا: لازم يفرضون قانون وعقوبة رادعة على أصحاب المقالب اللي يرعبون الناس ليضحكون غيرهم.

وإلى "محمد الشيخ" الذي علق: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رحمك الله يا محمد إسطنبولي، والله يصبر أهلك على فراقك.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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