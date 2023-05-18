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هاشتاغ.. زيلينسكي نسي جواله في السيارة وعاد من ألمانيا + فيديو

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

كثيرون يعانون من مشكلة النسيان.. لكن حين تحصل هذه المشكلة مع رئيس دولة أو مسؤول رسمي فإن لها تبعات مختلفة.

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الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي وخلال زيارته إلى ألمانيا، نسي هاتفه في السيارة وركب الطائرة التي كانت ستقله إلى كييف.. ليتذكر في اللحظة الأخيرة هاتفه الذي يحمل كل أسرار الرئيس الأوكراني.

من التلعيقات حول ما تعرض له الرئيس الأوكراني لدينا هنا تعليق من "شاهيناز طاهر" وفيه: الوثائق التي تم تسريبها مؤخرا إلى أن زيلنسكي قد تم بالفعل التنصت على اتصالاته كان بيدور على شاحن.

"علي بن شرفة" أيضا علق: أخذوا صور منه والمراسلات وكم معو مبالغ مكدسة من الداعمين له والذي واقف باب السيارة بيقوله أين نصيبي إنجاز أو بفضحك للغرب.

أما حساب "سو ليمان" فعلق بشيء من السخرية: اذا الشغلة واقفة على الهاتف سهلة!

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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