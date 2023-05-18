عودة سوريا إلى الجامعة العربية + فيديو

العالم – هاشتاغ

01. سورية حاضرة في القمة العربية التي تستضيفها السعودية.. حدث ليس بالعابر في تاريخ العلاقات بين دمشق والدول العربية، لاسيما في العقد الأخير.

أول وفد سوري منذ أكثر من عشرة أعوام يصل إلى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي ستنعقد في مدينة جدة السعودية في التاسع عشر من الشهر الحالي.

عودة سوريا إلى حضور اجتماعات القمة العربية كان محور اهتمام الكثير من الناشطين.. "برهان نعوشي" علق: أهمية القمة العربية بعودة سوريا إليها.

"عبد الرحمن الرمال" بدوره علق: لأول مرة من اثني عشر عاما، العلم السوري يرفع في شوارع جدة مع اقتراب القمة العربية.. مرحبا بعودة سوريا الشقيقة.

أما "فطوم" من الجزائر فعلقت: بالنهاية لا بد من عودة سوريا ولا بد أن يتصالح السوريون لتحقن الدماء.. لا فائدة من صراعات ونزاعات دمرت سوريا وجعلتها مستباحة لكل من هب ودب.. لكن أين هي الحسابات الخاصة السورية التي كانت تهاجم الجزائر لما نظمت القمة العربية وكانت تسعى لعودة سوريا للجامعة العربية؟

02. مشكلة كبيرة يواجهها العراق وهي تزايد منسوب الجفاف في البلاد. الأنهار بدأت تجف شيئا فشيئا، ونسبة نزوح متسارعة هربا من المناطق التي يصيبها الجفاف، في انتظار حل يجنب العراقيين كارثة طبيعية.

اهتمام واسع من الناشطين على مواقع التواصل بقضية الجفاف في العراق.. "كميل ضرغام" غرد: السبب الرئيسي هو سوء إدارة تدفقات المياه، لا يجب أن يفرط بأي لتر من المياه الداخلة للنهرين، يجب أن تبنى السدود بدلا من تبليط الشوارع.

"سعد الفاعور" أيضا غرد: العراق يطلب تدخلا دوليا لحماية مصادر مياه نهري دجلة والفرات من التجاوزات التركية، في ظل تقديرات بأن يشهد العراق موسم جفاف حاد هذا الصيف.

أما "صادق عطية" فكتب: هذا حال شط الرميثة محافظة المثنى جنوب العراق اللي تستخدمه الأهالي للشرب... وصل مرحلة الجفاف... ولا يعلم السبب! يبدأ النهر في بابل ويمر بالديوانية ويوصل للسماوة، وضع الأهالي هناك ينذر بالخطر في حال جفاف الشط.

03. يجمع المختصون على أن الاستخدام السيء للتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي له آثار سلبية قد لا تحمد عقباها.

في لبنان، الطفل محمد إسطنبولي، ضحية للهوس بوسائل التواصل ومنها تيك توك.. محمد توفي بعد توقف قلبه نتيجة الرعب مما شاهده وتبين لاحقا أنه مشهد تمثيلي أراد أصحابه نشره على موقف تيك توك.. وكان هناك تفاعل واسع مع قضية الطفل محمد اسطنبولي.

"سحر دهيني" علقت: جريمة رعب لا يمكن السكوت عنها، ما بين تفاهة أشباح السلاح الأبيض، و هوس التيك توك التافه، وغياب الرقابة الإلكترونية، سلم الطفل "محمد حيدر إسطنبولي" روحه.

حساب "برنسس أوف فلاور" غرد أيضا: لازم يفرضون قانون وعقوبة رادعة على أصحاب المقالب اللي يرعبون الناس ليضحكون غيرهم.

وإلى "محمد الشيخ" الذي علق: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رحمك الله يا محمد إسطنبولي، والله يصبر أهلك على فراقك.

04. كثيرون يعانون من مشكلة النسيان.. لكن حين تحصل هذه المشكلة مع رئيس دولة أو مسؤول رسمي فإن لها تبعات مختلفة.

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي وخلال زيارته إلى ألمانيا، نسي هاتفه في السيارة وركب الطائرة التي كانت ستقله إلى كييف.. ليتذكر في اللحظة الأخيرة هاتفه الذي يحمل كل أسرار الرئيس الأوكراني.

من التلعيقات حول ما تعرض له الرئيس الأوكراني لدينا هنا تعليق من "شاهيناز طاهر" وفيه: الوثائق التي تم تسريبها مؤخرا إلى أن زيلنسكي قد تم بالفعل التنصت على اتصالاته كان بيدور على شاحن.

"علي بن شرفة" أيضا علق: أخذوا صور منه والمراسلات وكم معو مبالغ مكدسة من الداعمين له والذي واقف باب السيارة بيقوله أين نصيبي إنجاز أو بفضحك للغرب.

أما حساب "سو ليمان" فعلق بشيء من السخرية: اذا الشغلة واقفة على الهاتف سهلة!

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