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قوات الاحتلال تغلق أبواب المصلى القبلي تمهيدا لاقتحام الأقصى

قوات الاحتلال تغلق أبواب المصلى القبلي تمهيدا لاقتحام الأقصى
الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس أبواب المصلى القبلي تمهيدا لاقتحام المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك.

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال أغلقت أبواب المصلى القبلي بعد إفراغ المرابطين منه تمهيدا لاقتحام قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى انتشار مكثف لقوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى تمهيدا لاقتحام قطعان المستوطنين.

ومن المقرر أن تنطلق "مسيرة الأعلام" الاستيطانية اليوم الخميس من غرب مدينة القدس المحتلة، لتشق طريقها عبر أبواب البلدة القديمة وصولًا إلى حائط البراق، وسط تأهب وتخوفات "إسرائيلية" من اشتعال الأوضاع في القدس بعد تهديدات المقاومة الفلسطينية.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو صرح من قبل أن المسيرة ستتم وفق ما هو مخطط له وفي نفس المسار المقرر.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه من المتوقع أن يشارك 200 ألف مستوطن في "مسيرة الأعلام" المقررة في القدس اليوم الخميس.

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