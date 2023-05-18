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الاحتلال يقتحم نابلس وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين

الاحتلال يقتحم نابلس وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين
الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، من عدة مداخل وبتعزيزات عسكرية كبيرة.

العالم- فلسطين

وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت مع المقاومين عقب اقتحام جنود الاحتلال والقوات الخاصة للبلدة القديمة في نابلس، تخللها تفجيره عدة عبوات ناسفة بقوات الاحتلال.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شاب بالرصاص المغلف، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين في المدينة.

ووثقت مصادر محلية، سحب آلية لقوات الاحتلال بعد تفجير المقاومين عدد من العبوات الناسفة خلال اقتحام البلدة القديمة بنابلس.

وذكرت مصادر في نابلس، أن قوات الاحتلال اقتحمت البدة القديمة وتحديدا شارع الباشا، واعتلى جنود القناصة أسطح البنايات المرتفعة.

وسمع دوي عدة انفجارات ناتجة عن تفجير عدد من العبوات محلية الصنع في آليات الاحتلال المقتحمة للمدينة.

ودعا الشباب الثائر في المدينة المواطنين للنزول للشوارع والتصدي لاقتحام الاحتلال، فيما تم تشغيل صافرات الإنذار في البلدة القديمة.

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