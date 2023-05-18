افتتاح اول سوق حدودية مشتركة بين ايران وباكستان

العالم - ايران

هذا وأكد مدير الاسواق الحدودية بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق)، أن السوق المدشنة اليوم هي الاولى من أصل 6 اسواق تجزئة قيد البناء في الحدود الايرانية الباكستانية.

وأشار أن 6000 عائلة في قضاء "راسك" سيحصلون على مزايا وتخفضيات من السوق في حدود "بيشين " المشتركة مع باكستان، كما من شأنها أن تشكل تحولا هاما لأهالي راسك وتحسين الاحوال المعيشية لسكنة الحدود.

وبيّن أن المحال بالسوق الحدودية تختص فقط لسكنة الحدود حتى يتسنى اجراء التبادل التحاري، حيث بامكانهم ودون اجراءات جمركية توريد 120 سلعة من باكستان اسبوعيا بقيمة 400 دولار، وتصدير سلع من سيستان وبلوشستان الى باكستان لسكنة الحدود في نطاق 50 كلم.

وأستطرد أن ايجاد حدود رسمية في منطقة "بيشين" بامكانها على ضوء وجود البنى التحتية للشحن والنقل المناسبة في باكستان أن يسهم في تسهيل التواصل مع ولايات شرق باكستان والاقطاب الاقتصادية مثل كراتشي ولاهور.