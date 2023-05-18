الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣
٠٩:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

افتتاح اول سوق حدودية مشتركة بين ايران وباكستان

افتتاح اول سوق حدودية مشتركة بين ايران وباكستان
الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

بحضور الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني، تم افتتاح اول سوق مشتركة بين البلدين في نقطة " بيشين – مند" الحدودية.

العالم - ايران

هذا وأكد مدير الاسواق الحدودية بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق)، أن السوق المدشنة اليوم هي الاولى من أصل 6 اسواق تجزئة قيد البناء في الحدود الايرانية الباكستانية.

وأشار أن 6000 عائلة في قضاء "راسك" سيحصلون على مزايا وتخفضيات من السوق في حدود "بيشين " المشتركة مع باكستان، كما من شأنها أن تشكل تحولا هاما لأهالي راسك وتحسين الاحوال المعيشية لسكنة الحدود.

وبيّن أن المحال بالسوق الحدودية تختص فقط لسكنة الحدود حتى يتسنى اجراء التبادل التحاري، حيث بامكانهم ودون اجراءات جمركية توريد 120 سلعة من باكستان اسبوعيا بقيمة 400 دولار، وتصدير سلع من سيستان وبلوشستان الى باكستان لسكنة الحدود في نطاق 50 كلم.

وأستطرد أن ايجاد حدود رسمية في منطقة "بيشين" بامكانها على ضوء وجود البنى التحتية للشحن والنقل المناسبة في باكستان أن يسهم في تسهيل التواصل مع ولايات شرق باكستان والاقطاب الاقتصادية مثل كراتشي ولاهور.

روابط ذات صلة

رئيس الجمهورية يتفقد جواً المشاريع التطويرية على بحر عمان

إفتتاح مشروع إمداد 155 قرية بالمياه العذبة جنوب شرق ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان تعزيز التعاون التجاري المشترك

حكومة الاحتلال تفجر الأوضاع من أجل الحفاظ على بقائها + فيديو

فصائل المقاومة: العدوان على القدس والأقصى يستوجب تصعيد المقاومة

الرئيس السوري يتوجه اليوم إلى مدينة جدة في السعودية

برلماني لبناني: عودة سوريا الى الجامعة العربية طي لصفحة اميركية اوجدت داعش

افتتاح اول سوق حدودية مشتركة بين ايران وباكستان