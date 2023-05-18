الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣
٠٩:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان تعزيز التعاون التجاري المشترك

رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان تعزيز التعاون التجاري المشترك
الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي اليوم الخميس ،رئيس الوزراء الباكستاني في حدود بيش- مند المشتركة حيث بحث الجانبان حول تطوير العلاقات التجارية المشتركة.

العالم - ايران

يتبع..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

رئيس الجمهورية يتفقد جواً المشاريع التطويرية على بحر عمان

إفتتاح مشروع إمداد 155 قرية بالمياه العذبة جنوب شرق ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان تعزيز التعاون التجاري المشترك

حكومة الاحتلال تفجر الأوضاع من أجل الحفاظ على بقائها + فيديو

فصائل المقاومة: العدوان على القدس والأقصى يستوجب تصعيد المقاومة

الرئيس السوري يتوجه اليوم إلى مدينة جدة في السعودية

برلماني لبناني: عودة سوريا الى الجامعة العربية طي لصفحة اميركية اوجدت داعش

افتتاح اول سوق حدودية مشتركة بين ايران وباكستان