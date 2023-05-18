إصابة فلسطيني بمواجهات مع الاحتلال شرق غزة رفضًا لمسيرة الأعلام الإسرائيلية

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وبينت مراسلتنا بوقوع إصابات بين المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة جراء إطلاق قوات العدو الاسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاهه وتمت إصابة شاب برصاص جيش الإحتلال في مخيم ملكة شرقي قطاع غزة.

ولفتت الى توافد آلاف الفلسطينيين إلى السياج على حدود غزة للتظاهر رفضاً لمسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس المحتلة.

وردا على مسيرة الاعلام في القدس المحتلة نظم الفلسطينيون في قطاع غزة مسيرة حاشدة توجهوا نحو السياح الحدديد مع الاراضي المحتلة ورفع المشاركون في المسيرة الاعلام الفلسطينية كما اطلقوا مناطيد نحو المستوطنات تحمل الاعلام الفلسطينية.

وكانت قد اقتحمتْ مجموعاتٌ كبيرة من المستوطنين اثناء مسيرة ما يسمى بالاعلام المسجدَ الاقصى تحتَ حمايةٍ مشددة من قواتِ الاحتلال الاسرائيلي وتجمع آلاف المستوطنين بالقرب من المسجد الاقصى تحت عنوان مسيرة الاعلام الاسرائيلية ودعت الفصائل الفلسطينية الفلسطينيين في القدسِ والضفة الغربية إلى الدفاع عن المسجد الأقصى وهويةِ القدس

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