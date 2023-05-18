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حماس: سماح الاحتلال بالعودة إلى مستوطنة حومش سيُقابل بمزيد من المقاومة

حماس: سماح الاحتلال بالعودة إلى مستوطنة حومش سيُقابل بمزيد من المقاومة
الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم حركة حماس جهاد طه إن قرار وزير الجيش الإسرائيلي، السماح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة حومش المخلاة قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، هو عدوان على الشعب الفلسطيني، وسيُقابله بمزيد المقاومة.

العالم - فلسطين

وأوضح طه في تصريح صحفي الخميس، أن توقيع وزير جيش الاحتلال على قرار عودة المستوطنين، جريمةٌ جديدة تُرتَكَب ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، وانتهاكٌ صارخ لكل الأعراف والقرارات الدولية الرافضة لمشاريع الاحتلال الاستيطانية.

وشدد على أن كل خطوات حكومة المستوطنين، من تغوّل استيطاني، وهدمٍ للبيوت، واعتداءٍ على الأرض والمقدسات؛ لن تنجح في كسر إرادة التحدّي والثبات لدى الشعب الفلسطيني.

كما قال إنه و"كما تمَّ إزالة حومش وغيرها من المستوطنات عام 2005 تحت ضربات مقاومينا الأبطال؛ فإن شعبنا وشبابنا الثائر في الضفة المحتلة، سيواصل مقاومته وضرَباته، ولن يهدأ له بال حتى كنس آخر مستوطن وجندي صهيوني عن أرضنا المحتلة".

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