توجد في كل منزل تقريبا.. نبتة الديفنباخيا هل هي سامة؟

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ومع انتشار العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن خطورة هذه النبتة، يأتي السؤال هنا، هل نبات الديفنباخيا فعلا سام؟

هي نباتات تكون أوراقها على شكل مجداف، ومنشأ هذه النباتات الأساس يكون في أمريكا الاستوائية، قد تظن أن النوع الذي تراه من نبات الديفنباخيا هو النوع الوحيد منها، ولكن لا، حسب جامعة أكسفورد هناك حوالي 25 إلى 50 نوعا من هذه النبتة المنتشرة.

من المهم أيضا معرفة أن الأنواع التي نقوم بزراعتها في المنزل، قد تختلف عن تلك التي تنمو في البرية، فطول سيقان هذه النباتات التي تنمو في البرية مثلا قد يصل إلى 2 أو 3 متر، لكن بالطبع الوضع مختلف بالنسبة للأنواع التي تنمو في المنزل.

هل سبق وأن قرأت ذلك المنشور عن تسبب هذه النبتة في وفاة الطفل الصغير في خلال عدة دقائق فقط؟ حسنا بحثنا في الأمر ووجدنا هذه المعلومات المهمة عن هذه النبتة. حسب جامعة أكسفورد، يحتوي نبات الديفنباخيا على أكسالات الكالسيوم وهو مركب سام، لذلك هناك تحذيرات عديدة عن ضرورة الانتباه والحرص عند التعامل مع عصارة هذه النباتات خاصة عند المضغ، ودخول هذه العصارة إلى الفم والعينين، وذلك بسبب المشكلات الصحية التي تتسبب فيها العصارة من ألم وتورم وصعوبة الكلام.

في الغالب تكون الأعراض الناتجة مثل التورم عن التعامل مع عصارة النبات ومضغ الأوراق متوسطة، ويمكن التعامل معها من خلال غسل فمك جيدا، بالإضافة إلى شرب الماء أو الحليب، ولكن أحيانا أخرى قد تصبح الأعراض أكثر خطورة وتكون أوضح وتسبب مشكلات أخطر، ومن هذه الأعراض: التورم في النصف الأسفل من الوجه ويشمل بعض الأجزاء مثل تورم الشفتين واللسان… إلخ. ملاحظة صعوبات في عملية التنفس. ملاحظة صعوبات أو مشكلة في عملية البلع أيضا. في هذه الحالة عند ظهور هذه الأعراض، يجب الذهاب للطبيب فورا لتوفير العلاج المناسب وتفاديا لأي مضاعفات محتمل أن تظهر وتسبب مشكلات صحية أكبر للمصاب.

هل يؤثر نبات الديفنباخيا على الرؤية؟ بعض الدراسات على نوعين من نبات الديفنباخيا وهما D. picta و D. exotica، تم إجراؤها على الفئران، لتبين سمية عصارة هذا النبات، وكانت النتائج مشابهة لتلك التي تخص الإنسان. أيضا أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الأرانب فيما يخص تهيج العين، وجود مشكلات صحية تتعلق بالملتحمة والقرنية وتورم الجفن. ينصح المتخصصون بضرورة غسل وشطف العين بالماء الذي يجب أن تكون درجة حرارته مساوية لدرجة حرارة الغرفة وذلك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وفي حال لاحظت أن الألم أو الأعراض الأخرى مثل التورم أو وجود أي مشكلة في الرؤية مازالت موجودة، يجب عليك أن تقوم باستشارة الطبيب أيضا فورا.

في النهاية نود أن نوضح أن نبتة الديفنباخيا يمكن أن تسبب مشاكل مختلفة للصحة، أخطرها تلك التي تتعلق بالتنفس، وبالرغم من أن أغلب الأعراض تكون متوسطة، لكن أحيانا قد تتطور وتصل إلى مرحلة أكثر خطورة يجب معها استشارة الطبيب فورا، خاصة في حال تأثر التنفس أو الرؤية وصعوبة الكلام.. لكن فيما يخص تسببها في الموت فورا أو العمى.. فلا يوجد أدلة كافية لذلك، لكن في كل الحالات يجب أن تكون منتبه دائما للأعراض