افتتاح أول مصنع يعمل بالروبوتات فی العراق

العالم - العراق

وتم إنشاء المصنع في محافظة البصرة، جنوبي العراق، حسبما ذكر موقع "بغداد 24"، الذي أوضح أن تكلفة المصنع تقدر بـ 12 مليون دولار، ويمثل نقلة نوعية في القطاع الصناعي بالعراق.

وقالت هيئة الاستثمار في محافظة البصرة العراقية إن استخدام الروبوتات في المشروع يهدف إلى زيادة الإنتاج وتحسين الجودة لزيادة المنافسة.

وقال رئيس هيئة استثمار البصرة عبد الحسين سلمان إن الطاقة الإنتاجية للمصنع تتجاوز 400 ألف طن من المواد اللاصقة سنويا.

وتابع: "المواد التي يتم إنتاجها تتوافق مع المعايير العالمية"، مشيرا إلى أن المصنع الذي يعمل بالروبوتات سينتج 16 نوعا من منتجات البناء في البداية قبل أن يتم رفع طاقته الإنتاجية إلى 30 نوعا خلال 8 أشهر.

ولفت الموقع إلى قول أحد المسؤولين بالمصنع إن استخدام التقنيات الحديثة يساهم في تحسين جودة المنتجات وزيادتها بما يلبي احتياجات السوق المحلية في مجال البناء.