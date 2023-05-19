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مسيرة الأعلام الصهيونية..أهداف وتداعيات

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

ما الذي اختلف في مسيرة اعلام الصهيوني عن الأعوام السابقة؟

العالم - مع الحدث

  • أي أهداف سعى العدو لتحقيقها بعد فشل عدوانه الأخير على غزة؟
  • لماذا جرت قبل يوم من موعدها الرسمي المقرر يوم الجمعة؟
  • هل لتجنب الاحتكاك بالمصلين في المسجد الأقصى وتعبعات ذلك؟
  • كيف تعاملت المقاومة مع المسيرات في ظل اعتبار الأقى خط أحمر؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الصحفي والكاتب السياسي عبد معروف، القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر حبيب، وأمين عام المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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