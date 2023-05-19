شاهد.. الدفاع عن المسجد الاقصى واجب كل فلسطيني

العالم - خاص بالعالم

وقال "خضر حبيب" في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن كيان الاحتلال الصهيوني يحاول من خلال مسيرة الإعلام أن يفرض وقائع المشروع الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني من أجل إعلان السيطرة الكاملة على القدس.

وأضاف، أن مشروع كيان الاحتلال الصهيوني هو هدم المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يجب عليه يواجه هذا المشروع.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك قضية تمس كل الشعب الفلسطيني، لذا يجب على الشعب الفلسطيني أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية.

وأشار "خضر حبيب" إلى أن المقاومة الفلسطينية تخوض المعارك لمواجهة المشروع الصهيوني، وأخرها انتصار الأحرار الذي انتصرت فيه المقاومة بأخذ الثأر لدماء ستة من قادة حركة الجهاد والنساء واالاطفال الأبرياء بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

ونوه القيادي في الجهاد، أن كيان الاحتلال خرق كل الاتفاقيات ولم يكترث باتفاق أوسلو الموقع بينه وبين السلطة الفلسطينية حيث إنه يوسع مخططه الاستيطاني يوما بعد يوم.

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