شاهد بالفيديو.. اعتقالات واسعة للاحتلال بالضفة.. وكتيبة جنين ترد

العالم - فلسطين

وحسب موقع المنار نقلا عن "وكالات فلسطينية"، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين في قرية المغير قرب مدينة رام الله شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فادي حربي ووالده، والأسير المحرر علي الحج محمد ووالده عقب اقتحام منازلهم في قرية المغير برام الله.

ق مواجهات بين الشبان وقوات الإحتلال خلال إنسحابها من قرية دير أبزيع غرب محافظة رام الله والبيرة

وفي ذات الإطار، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم وداهمت عدة منازل، واعتقلت ثلاثة مواطنين من المدينة.

وذكرت مصادر أمنية، أنه قوات الاحتلال اعتقلت كل من الأشقاء: عبد اللطيف، ومجاهد، وزيد حمدان، خلال اقتحامها مدينة طولكرم.

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وقالت المصادر ذاتها: “إن قوات الاحتلال قامت بتفجير مشغل للنجارة يعود للمعتقل عبد اللطيف حمدان ملاصق لمنزله، ويحتوي على أخشاب وأدوات خاصة للنجارة، مما أدى إلى اندلاع النيران داخله واحتراقه وتدميره بالكامل، وقامت طواقم الدفاع المدني بإطفاء الحريق”.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني عدداً من قرى مدينة جنين، حيث اقتحمت بلدة صانور وقامت باعتقال شابين من البلدة.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ناصر عبد الهادي ويزيد حبايبة، بعد مداهمة منزليهما في قرية صانور قضاء جنين.

سرايا القدس تستهدف بالرصاص سيارتين للمستوطنين في جنين

وفي سياق مواجهة الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، أمس الخميس في بيان عن استهداف مجاهديها سيارتين للمستوطنين في محيط مستوطنة “دوتان” جنوب غرب المدينة، بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وذكرت أن الاستهداف حققت إصابات مباشرة، مشيرةً إلى تمكن المجاهدين من الانسحاب من المكان بسلام.