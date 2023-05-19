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شاهد.. الرئيس الاسد يلتقي نظيره التونسي على هامش قمة جدة

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس بشار الأسد الرئيس التونسي قيس سعيّد على هامش مشاركته في القمة العربية التي تبدأ أعمالها في جدة السعودية. وبحث الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

العالم - سوريا

الرئيس الأسد رحب خلال اللقاء بعودة العلاقات الطبيعية والتاريخية بين سورية وتونس، منوهاً إلى ضرورة تعزيز هذه العلاقات ليس فقط على المستوى السياسي والاقتصادي فقط، وانما على المستوى الثقافي والفكري والشعبي، مشيراً إلى انه أمام المسؤولين والسفراء في الدولتين الكثير من العمل من أجل وضع خطة مشتركة للتحرك على الساحة العربية والدولية أيضاً.

وأكد الرئيس الأسد أن سورية وتونس تقفان معاً ضد التيار الظلامي، لأنهما يتشاركان في قضية هي قضية الفكر والوعي والانتماء، وهذا ما يتم استهدافه من قبل الخارج، معتبراً أن العرب أبناء أمة واحدة يجمعهم انتماء واحد الأمر الذي تفتقده الشعوب الأخرى.

الرئيس سعيّد قال خلال اللقاء "أنتم اشقاؤنا وما يؤذيكم يؤذينا، فسورية هي بلدنا وكان هناك الكثير من التونسيين الذين لجؤوا إلى سورية خلال فترة الاستعمار الفرنسي وكانت علاقات سورية دائما ممتازة مع المغرب العربي ".

الرئيس سعيّد عبر عن ارتياح تونس الكبير لما حققته سورية في حربها ضد الإرهاب ومنع التدخل الخارجي، وقال إن الهدف كان تقسيم سورية الى كيانات ولكن الشعب السوري لم يقبل أبداً أن يتم التدخل في شؤونه وأثبت أنه هو الوحيد الذي يحسم أمره.

وفي ختام لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد، التقت مراسلة التلفزيون التونسي الرسمي بالرئيس السوري بشار الاسد حيث كان التصريح التالي.

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