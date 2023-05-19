شاهد.. ما هي اجواء القمة العربية قبل انطلاقها؟

العالم - خاص بالعالم

وقال الموفد السوري للقمة العربية بلال ذيب في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن التحضير تم لهذه القمة من خلال الاجتماعات بين مندوبين ووزراء خارجية الدول من اجل اعداد الملفات التي ستناقش فيها.وأضاف، أن الاجواء العامة لهذه القمة تعتبر ايجابية.

واشار الموفد السوري للقمة، إن حضور سوريا في القمة العربية يصب في مصلحة الشعبين العربي والسوري، لا سيما وان سوريا عادت الى منظمات الجامعة العربية، موضحا أن ما الشعب السوري يتطلع الى انهاء الحصار واعادة اعمار بناء سوريا.

هذا والتقى الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس مع نظيره التونسي قيس سعيّد على هامش مشاركته في القمة العربية التي تبدأ أعمالها في جدة السعودية. وبحث الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

الرئيس الأسد رحب خلال اللقاء بعودة العلاقات الطبيعية والتاريخية بين سورية وتونس، منوهاً إلى ضرورة تعزيز هذه العلاقات ليس فقط على المستوى السياسي والاقتصادي فقط، وانما على المستوى الثقافي والفكري والشعبي، مشيراً إلى انه أمام المسؤولين والسفراء في الدولتين الكثير من العمل من أجل وضع خطة مشتركة للتحرك على الساحة العربية والدولية أيضاً.