شاهد.. أهم تداعيات مسيرة الاعلام الصهيونية

العالم - مع الحدث

وقال "معروف" في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية أن مسيرة الاعلام تقليد عنصري صهيوني بدأ منذ عام 1968 للاحتفال باحتلال القدس، تهدف الى تهويد وفرض السيطرة الصهيونية عليها.

وأضاف، أن مسيرة الاعلام الصهيونية هذا العالم شهدت تحشيدا خطير من قبل ما يدل الى تطرف حكومة "نتنياهو".

بدوره قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي "خضر حبيب"، إن كيان الاحتلال الصهيوني يحاول من خلال مسيرة الإعلام أن يفرض وقائع المشروع الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني من أجل إعلان السيطرة الكاملة على القدس.

وأضاف، أن مشروع كيان الاحتلال الصهيوني هو هدم المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يجب عليه يواجه هذا المشروع.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك قضية تمس كل الشعب الفلسطيني، لذا يجب على الشعب الفلسطيني أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية.

من جانبه رأى أمين عام المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن مسيرة الاعلام الصهونية فشلت، وأن هلع والتحشيد الصهيوني في هذه المسيرة يعتبر شعور بالنقص امام الشعب الفلسطيني.

وأضاف، أن شعور الصهانية بالنقص امام الشعب الفلسطيني نابع عمن معرفتهم انها محتلون لارض فلسطين وبان القدس والاقصى حق الشعب الفلسطيني المشروع.

ونوه أمين عام المبادرة الفلسطينية الى أن ابناء الشعب الفلسطيني استطاعوا من خلال رفع العلم الفلسطيني والتصدي للصهاينة أن يفشلوا مسيرة الاعلام الصهيونية.

واوضح البرغوثي المقصد الحقيقي من مسيرة الاعلام الصهيونية هو دخول المسجد الاقصى المبارك ولكن الخشية من رد فعل وصواريخ المقاومة الفلسطينية بعد ما دكت في معركة انتصار ثار الاحرار وسط تل أبيب منعتهم من دخول الاقصى وكذلك تنظيمها قبل يوم من موعدها المقرر لتجنب الاحتكاك بالمصلين.

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