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محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السوري

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

استقبل ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان الرئيس السوري بشار الأسد وقادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة خلال وصولهم إلى قاعة اجتماع القمة العربية بمدينة جدة في السعودية.

العالم- سوريا

هذا و تلقى الرئيس السوري بشار الأسد دعوة من ملك السعودية "سلمان بن عبد العزيز"، للمشاركة في الدورة الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدة في الـ 19 من أيار الجاري.

ونقل الدعوة للرئيس السوري السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن.

وحمل الرئيس السوري السفير السديري تحياته وشكره لملك السعودية على الدعوة، مؤكدا أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

وكانت أعلنت دمشق والرياض، الثلاثاء الماضي استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد أيام من استعادة سوريا مقعهدها في جامعة الدول العربية.

وتبنى وزراء الخارجية العرب، الأحد الماضي، قرار عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية واستئناف مشاركة وفودها في اجتماعات مجلسها، بعد ما يزيد على عشر سنوات من تعليق عضويتها.

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