شاهد.. كارثة انسانية على وشك الوقوع في سيستان وبلوشستان الايرانية

العالم - خاص بالعالم

ازمة سببها عدم سماح افغانستان، بوصول حصة ايران المائية من نهر هيرمند الحدودي المشترك، وعدم سماحها لوفود فنية ايرانية بقياس منسوب النهر، للتحقق من الادعاءات بشأن شح المياه.

ولذلك حذر الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي من انتهاك

حقوق الشعب الايراني، لان حكومته عازمة على استعادة حقوقهم.

وقال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: "يجب ان لا يعتبر حكام افغانستان ان هذا الامر طبيعياً، وأن يتعاطوا مع هذه المسألة بجدية كبيرة، انا احذر مسؤولين وحكام افغانستان بان عليهم اعطاء اهالي محافظة سيستان وبلوشستان الايرانية حقهم من المياه نهر هيرمند في اسرع وقت".

تصريحات جادة، تلقتها طالبان، التي جددت على الفور تعهدها ببذل جهدها ليصل حق ايران المائي لها، رغم اعتبارها ان سبب الازمة هو الجفاف وانخفاض منسوب المياه.

وهو ما رد عليه وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، ان معيار وجود او عدم وجود مياه في النهر، هو التفقد الفني والموضوعي وليس اصدار بيان سياسي، بعد عدم وفاء كابول بالتزاماتها وفق معاهدة هيرمند وعدم سماحها للوفود الفنية بقياس منسوب المياه في النهر.

النهر الذي، كشفت صور التقطها قمر خيام الصناعي، بحسب منظمة الفضاء الايرانية، ان السلطات الافغانية حولت عمدا مسار نهر هيرمند وانشأت العديد من السدود في بعض مساراته ما منع من وصول المياه الى ايران.